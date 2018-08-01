2018-08-01T17:09:22+03:00
Общество

Сбежавшей из Пермского зоопарка хищной харзе дали имя

До своего побега дальневосточная куница-беглянка была безымянной
Андрей МАТЛИН
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Харза-беглянка стала настоящей звездой.Харза-беглянка стала настоящей звездой.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Напомним: 17 июля из Пермского зоопарка сбежала дальневосточная куница – харза., самый крупный представитель куньих.

На входе перед зоопарком висит плакат-объявление, что это – самый опасный хищник нашего зоосада. Оказалось – еще и самый свободолюбивый: зверек открыл крышечку канализационного люка и через сливное отверстие покинул клетку, а затем – и зоопарк.

Беглянку поймали только на третий день - бегая вдоль берега Камы, она забежала в один из цехов «Мотовилихинских заводов», и заводчане сообщили об этом работникам зоопарка.

Канализационный лючок, через который сбежала харза, надежно заварили, но она регулярно наведывается к нему. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Канализационный лючок, через который сбежала харза, надежно заварили, но она регулярно наведывается к нему.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Когда харзу водворили обратно в клетку, работники зоопарка стали подумывать над тем, чтобы беглянке, которая прославилась после своего побега, дать имя – до этого она была безымянной.

У ее друга-самца, с которым они сидят вместе в вольере, имя уже было – Геннадий, совсем как у крокодила Гены из мультфильма. Поначалу харзу-беглянку хотели окрестить Чебурашка. Но потом подумали и назвали – Черри. Она ведь оказалась такой романтической особой, о которой писали газеты и вещало телевидение.

Соответственно, Геннадия переименовали в Гарри.

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