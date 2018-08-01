2 августа в Перми из-за шествия десантников изменят движение транспорта

1 Авг. 14:57 2018-08-01T14:57:33+03:00

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2 августа в День ВДВ в Перми изменится движение транспорта с 10 до 12 часов. Движение личного транспорта будет ограничено по улице Монастырской на участке от здания Речного вокзала до улицы Сибирская, по улице Сибирской от улицы Монастырской до улицы Белинского, также движение будет приостанавливаться по перпендикулярным улицам. Кроме того, будет запрещена остановка и стоянка для всех транспортных средств по улице Монастырская от улицы Максима Горького до дома №3 по улице Монастырская.

В Перми по традиции десантники начнут собираться на набережной Камы с 9.30. В 11 часов колонна направится по улицам Монастырской и Сибирской до сквера Советской Армии. После шествия десантники возложат цветы и венки к памятникам Уральскому добровольческому танковому корпусу и «Разорванное братство».

Во время шествия "голубых беретов" по маршруту следования будут приостановлено движение автобусов№3, №33 и №63 и троллейбусного маршрута №1.

С 13.30 празднование Дня ВДВ продолжится на стадионе «Юность», где пройдут спортивные состязания.