2018-08-02T09:05:45+03:00
Происшествия

В Прикамье спасли семейную пару, которую унесло течением на три километра на надувном матрасе

Трое детей, которые остались на берегу, перепугались не на шутку
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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31 июля семейная пара с тремя детьми отдыхала на пляже у реки Сылва около поселка Троица. В какой-то момент матрас унесло течением. 39-летняя женщина и 43-летний мужчина на втором матрасе решили догнать и вернуть свое имущество. Дети 7, 12 и 15 лет оставались на берегу. Однако справиться с течением они не смогли, их стало уносить. Дети перепугались не на шутку, попросили отдыхающих вызвать спасателей.

Краевые спасатели нашли супругов за 3 километра от места исчезновения. Мужчина и женщина при помощи палок и досок пытались справиться с течением, но их относило все дальше и дальше.

- Сылва в этом месте очень широкая, расстояние между берегами достигает километра, - рассказали нам в краевой службе спасения. - Мы обнаружили в 10-15 метрах от противоположного берега. Даже лодка с мотором с трудом преодолевала течение, что говорить о людях на матрасе. Супруги сильно устали, они более двух часов провели на воде, но изо всех сил старались причалить к берегу. Люди были трезвы и сильно напуганы, хотя не подавали вида. Нашим спасателям они очень обрадовались. Потому что даже если бы они причалили к противоположному берегу, но им пришлось тяжело добираться обратно из леса.

Людей пересадили на лодку и вернули к детям, которые были счастливы увидеть маму с папой. От медицинской помощи они отказались, решили вернуться домой. Благо приехали они на пляж на машине.

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