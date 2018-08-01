В Пермском крае из окна выпал маленький ребенок

1 Авг. 12:11 2018-08-01T12:11:45+03:00

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В последний день июля в Чусовом из окна дома по улице Чайковская выпал маленький ребенок. Очевидцы пишут в соцсетях, что ему всего полтора годика.

- Ребенок находится в больнице, - сообщили в пресс-службе минздрава. - Состояние стабильное, относительно удовлетворительное на данный момент.

Ранее мы писали о том, что 25 июля в Чайковском в микрорайоне Заря с пятого этажа дома по улице Декабристов выпала девочка. Соседи утверждают, что девочка осталась дома одна. Мама вместе с младшей дочерью вышла в магазин.По словам очевидцев трагедии, бригада скорой помощи приехала уже через 10 минут. Девочка жива, ее увезли в реанимационное отделение местной больницы, а затем доставили на вертолете санавиации в Пермь. Как нам сообщили в краевом минздраве, состояние девочки тяжелое, но стабильное.