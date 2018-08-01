2018-08-01T10:58:47+03:00
Происшествия

Осужден пермяк, назвавший знакомую наркоманкой и мошенницей в соцсетях

Женщина не отдавала ему 300 тысяч рублей
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В Перми мужчина решил отомстить знакомой, которая не отдавала ему 300 тысяч рублей. В январе 2018 года он выложил ее фотографию в социальной сети "Вконтакте" и подписал, что она мошенница и наркоманка. Женщина решила обратиться в суд.

Мотовилихинский районный суд установил, что распространенные сведения не соответствуют действительности и унижают честь и достоинство женщины.

Мировой судья признал клеветника виновным и приговорил его к штрафу в 40 тысяч рублей. Кроме того, любитель социальных сетей должен заплатить своей знакомой 15 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Приговор в законную силу не вступил, сообщили в пресс-службе Мотовилихинского суда.

Ранее мы писали, что в Верещагино 20-летний молодой человек решил наказать своего отчима. 54-летний мужчина постоянного избивал его мать и детей. Терпение молодого человека лопнуло.

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