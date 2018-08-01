В Прикамье мигрант заступился за друга и насмерть избил обидчика

1 Авг. 09:31 2018-08-01T09:31:22+03:00

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39-летний мигрант, приехавший в Карагайский район устраиваться на работу, решил заступиться за своего знакомого, которого обидел односельчанин. 18 мая этого года он пришел домой к 47-летнему жителю Карагайского района. Мирным путем дело замять не удалось. Тогда иностранный мститель стал руками и ногами избивать обидчика друга. От полученных тяжелых травм потерпевший скончался. сообщили в краевом следственном комитете.

На период следствия обвиняемому судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы писали, что 20-летний молодой парень вступился за свою мать. Он убил отчима, который постоянно избивал его мать и детей. Несмотря на смягчающие обстоятельства и аморальное поведение погибшего мужчины дело передано в суд. И молодого человека будут судить.