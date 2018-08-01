В Прикамье 20-летний парень убил отчима, который избивал его мать

1 Авг. 09:16 2018-08-01T09:19:11+03:00

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В Верещагино 20-летний молодой человек решил наказать своего отчима. 54-летний мужчина постоянного избивал его мать и детей. Терпение молодого человека лопнуло. 17 мая этого года он пришел в дом, где проживали отчим с его мамой, и избил домашнего тирана. Да так, что через неделю его отчим скончался в больнице.

- Перед направлением уголовного дела в суд следствием учтены противоправность и аморальность поведения потерпевшего как обстоятельство, смягчающее наказание, - сообщили в следственном комитете.

Несмотря на это, мужчину будут судить по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего".

Ранее мы писали, что в Березниках трое мигрантов насмерть избили 23-летнего мужчину. Больше года они скрывались, но были задержаны и осуждены.