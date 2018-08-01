В Пермском крае на улице обнаружили мумифицированное тело младенца

1 Авг. 08:42 2018-08-01T08:42:45+03:00

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Жительница Березников нашла у морга мумифицированное тело. Она сфотографировала его и выложила в соцсети.

- Что это за ужас? - пишут в комментариях. - А если дети увидят? Что случилось с ребенком?

Как нам сообщили в следственном отделе города Березники, мумифицированное тело младенца - это экспонат музея.

- Сейчас полиция разбирается, как он оказался на улице, - добавили в ведомстве.

Ранее мы писали о том, что в Пермской художественной галерее "живут" египетские мумии, которым больше двух тысяч лет. Более ста лет назад английский археолог Говард Картер совершил великое открытие - вскрыл гробницу Тутанхамона. Этот египетский фараон правил совсем недолго и умер молодым, так ничем и не прославившись. Сам Картер говорил: «Единственным примечательным событием жизни Тутанхамона было то, что он умер и был похоронен». Однако после этого события по миру распространились слухи о проклятии фараонов. А мы пытались выяснить: действует ли фараоново проклятие на пермской земле?