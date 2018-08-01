2018-08-01T08:23:08+03:00
Общество

Пермяк с другом задержали грабителя в Тульской области

Они догнали мужчину, который выхватил у женщины сумочку, и передали его стражам порядка
Константин КЯКИНЕН
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фото: ГУ МВД России по Пермскому краюфото: ГУ МВД России по Пермскому краю
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В Алексине Тульской области пермяк Дмитрий Кобелев вместе с Сергеем Ковалевым из Липецка возвращались с работы. Они услышали женский крик и поспешили на помощь.

Грабитель выхватил у женщины сумочку с деньгами и мобильным телефоном в подъезде дома. Затем преступник бросился бежать. Потерпевшая последовала за ним и стала звать на помощь.

Дмитрий и Сергей догнали беглеца. Грабитель пытался оказать сопротивление, но мужчины скрутили его. После чего они вызвали полицию и передали вора стражам порядка. Сумочку вернули законной владелице.

Задержанным оказался нигде не работающий и ранее судимый 38-летний житель Алексина. Он был доставлен в дежурную часть для дальнейшего выяснения обстоятельств.

Начальник УМВД России по Тульской области поблагодарил гостей города Алексин за активную гражданскую позицию. За помощь в поимке преступника героям были вручены благодарности и ценные подарки.

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