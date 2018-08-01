В Прикамье в столкновении с фурой погиб водитель ВАЗа

1 Авг. 07:38 2018-08-03T07:51:51+03:00

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31 июля в 22.30 на автодороге Горнозаводск – граница Свердловской области произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

По предварительной информации, на 63 км трассы 32-летний водитель автомобиля ВАЗ-21043 выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с большегрузом МАН.

В результате ДТП водитель легковушки получил смертельную травму. Выяснилось, что он житель Свердловского области. Полиция проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства аварии.

Ранее мы писали, что в Перми столкнулись на полной скорости мотоцикл и легковушка. По сообщениям очевидцев, от удара мотоциклист перелетел через автомобиль.Столкновение мотоцикла и автомобиля «ВАЗ 2115» произошло вечером 31 июля на нерегулируемом перекрестке улиц Веденеева и Лянгасова в Перми.Пользователи соцсетей в комментариях пишут, что на этом перекрестке часто происходят аварии, и на нем, по их мнению, давно пора поставить светофор.