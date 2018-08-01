В Перми появилось видео столкновения «Нивы» с пожарной машиной

1 Авг. 06:30 2018-08-01T06:30:17+03:00

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Пермская дирекция дорожного движения выложила на официальном сайте видеозапись столкновения «Нивы» с пожарной машиной. Авария произошла 26 июля.

На перекрестке улиц Циолковского и Уральской российский автомобиль зачем-то пересекает двойную сплошную и выезжает на встречную полосу прямо навстречу пожарной машине. Водитель последней пытается предотвратить аварию. но сделать это невозможно. Пожарная машина врезается в «Ниву»

В ДТП пострадал пожилой водитель «Нивы». Он госпитализирован. Все обстоятельства ДТП выясняют полицейские.

Ранее мы писали, что в Перми столкнулись на полной скорости мотоцикл и легковушка. По сообщениям очевидцев, от удара мотоциклист перелетел через автомобиль. Столкновение мотоцикла и автомобиля «ВАЗ 2115» произошло вечером 31 июля на нерегулируемом перекрестке улиц Веденеева и Лянгасова в Перми. Пользователи соцсетей в комментариях пишут, что на этом перекресток часто происходят аварии, и на нем, по их мнению, давно пора поставить светофор.