В Перми появилось видео столкновения «Нивы» с пожарной машиной
Пермская дирекция дорожного движения выложила на официальном сайте видеозапись столкновения «Нивы» с пожарной машиной. Авария произошла 26 июля.
На перекрестке улиц Циолковского и Уральской российский автомобиль зачем-то пересекает двойную сплошную и выезжает на встречную полосу прямо навстречу пожарной машине. Водитель последней пытается предотвратить аварию. но сделать это невозможно. Пожарная машина врезается в «Ниву»
В ДТП пострадал пожилой водитель «Нивы». Он госпитализирован. Все обстоятельства ДТП выясняют полицейские.
Ранее мы писали, что в Перми столкнулись на полной скорости мотоцикл и легковушка. По сообщениям очевидцев, от удара мотоциклист перелетел через автомобиль. Столкновение мотоцикла и автомобиля «ВАЗ 2115» произошло вечером 31 июля на нерегулируемом перекрестке улиц Веденеева и Лянгасова в Перми. Пользователи соцсетей в комментариях пишут, что на этом перекресток часто происходят аварии, и на нем, по их мнению, давно пора поставить светофор.
В Перми пожарная машина столкнулась с "Нивой".Пермская дирекция дорожного движения