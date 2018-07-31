В Перми столкнулись на полной скорости мотоцикл и легковушка

31 Июль 22:28 2018-07-31T22:28:05+03:00

Все, что осталось от мотоцикла. Фото: группа ВК «ЧП ДТП Пермь».

По сообщениям очевидцев, от удара мотоциклист перелетел через автомобиль

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Столкновение мотоцикла и автомобиля «ВАЗ 2115» произошло вечером 31 июля на нерегулируемом перекрестке улиц Веденеева и Лянгасова в Перми.

Очевидцы выложили видео в соцсетях. Они сообщают, что погибших в ДТП нет, живы и девушка, которая сидела за рулем легковушки, и байкер, однако сила удара была такова, что мотоциклист перелетел через легковой автомобиль.

Пользователи соцсетей в комментариях пишут, что на этом перекресток часто происходят аварии, и на нем, по их мнению, давно пора поставить светофор.

На кадрах видеосъемки видно, что столкновение произошло в светлое время суток, судя по не слишком большому скоплению машин, еще до вечернего «часа пик».