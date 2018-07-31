В Прикамье из пруда достали тело мужчины, утонувшего на прошлой неделе
В пруду у деревни Москвино в Кочевском районе местные жители заметили всплывшее тело утонувшего человека. Они вытащили его на берег и сообщили в полицию. На место выехали полицейские и сотрудники МЧС.
- Личность утонувшего установлена, сейчас выясняются причины его гибели, - сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю.
Местный житель пропал еще 26 июля, и вот выяснилось, что он утонул в пруду.
Еще одна трагедия на воде могла случиться сегодня вечером, во вторник, на реке Сылва в районе села Троица в Пермском районе, но, как сообщили в региональном подразделении МЧС, спасателям удалось вовремя извлечь из воды тонувших мужчину и женщину.