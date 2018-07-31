2018-07-31T20:15:34+03:00
Происшествия

В Прикамье из пруда достали тело мужчины, утонувшего на прошлой неделе

А в районе Троицы спасатели вытащили из Сылвы тонувших мужчину и женщину
Андрей МАТЛИН
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С водой шутки плохи.С водой шутки плохи.
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В пруду у деревни Москвино в Кочевском районе местные жители заметили всплывшее тело утонувшего человека. Они вытащили его на берег и сообщили в полицию. На место выехали полицейские и сотрудники МЧС.

- Личность утонувшего установлена, сейчас выясняются причины его гибели, - сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Местный житель пропал еще 26 июля, и вот выяснилось, что он утонул в пруду.

Еще одна трагедия на воде могла случиться сегодня вечером, во вторник, на реке Сылва в районе села Троица в Пермском районе, но, как сообщили в региональном подразделении МЧС, спасателям удалось вовремя извлечь из воды тонувших мужчину и женщину.

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