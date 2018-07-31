2018-07-31T18:40:42+03:00
Общество

В Прикамье за 2 года продали самопального бензина на 52 миллиона рублей

Сотрудники ФСБ накрыли целый подпольный нефтеперерабатывающий завод
Андрей МАТЛИН
Поделиться:
А мы думали, откуда у нас некачественный бензин.А мы думали, откуда у нас некачественный бензин.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
Изменить размер текста:

На скамье подсудимых скоро окажется 40-летний предприниматель из Перми. Сотрудникам УФСБ по Пермскому краю удалось накрыть целый подпольный нефтеперерабатывающий завод, который тот создал на территории Добрянки.

Оттуда в течение двух лет потоком шли в продажу «левые» горючка и горюче-смазочные материалы. Всего их было продано на 52 миллиона рублей.

- Коммерсант без специального разрешения разместил малотоннажную нефтяную установку на промплощадке в Добрянском муниципальном районе Пермского края, где незаконно производил различные виды горюче-смазочных материалов, которые вв период с 2013 по 2015 год реализовывал покупателям на территории Пермского края, - сообщили в краевой прокуратуре. – При этом он являлся коммерческим директором трех юридических организаций - Регионнефтепродукт», «Капитал-клуб» и «Уральская лизинговая компания».

Сейчас обвинительные материалы переданы в суд. Бизнесмен обвиняется в незаконном предпринимательстве, сопряженном с извлечением дохода в особо крупном размере. Максимальное наказание по этой статье – 6 лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Перми Академия игровых видов спорта будет базироваться на стадионе «Звезда»
В Прикамье собирают деньги на похороны 18-летней девушки, в убийстве которой подозревают мать
Авиакомпания «Победа» открыла продажу билетов из Перми в Тбилиси
Пермяка постоянно оскорбляла бывшая теща, и он устроил дома резню
В Прикамье семейный тиран постоянно избивал свою гражданскую жену
61-летний пьяный дебошир набросился с кулаками на полицейских в пермском аэропорту
Жительницу Прикамья задержали по подозрению в убийстве 18-летней дочери
Полицейские и общественники обнаружили в Перми ларек с контрафактным алкоголем
В Перми трехлетнюю девочку на самокате сбил грузовик
В Свердловском районе Перми отремонтировали 88 остановок
В Перми нашли тело 15-летнего мальчика, утонувшего в Заозерье
На севере Прикамья осужден водитель, который насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП
В Прикамье прохожие помогли задержать грабителя пенсионеров
Житель Пермского края украл у любимой украшения на 300 тысяч рублей
Прикамские аграрии получат допсредства на приобретение дизельного топлива
В Перми в отделение Сбербанка проникли неизвестные