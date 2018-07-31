В Прикамье за 2 года продали самопального бензина на 52 миллиона рублей

31 Июль 18:40 2018-07-31T18:40:42+03:00

А мы думали, откуда у нас некачественный бензин. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

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На скамье подсудимых скоро окажется 40-летний предприниматель из Перми. Сотрудникам УФСБ по Пермскому краю удалось накрыть целый подпольный нефтеперерабатывающий завод, который тот создал на территории Добрянки.

Оттуда в течение двух лет потоком шли в продажу «левые» горючка и горюче-смазочные материалы. Всего их было продано на 52 миллиона рублей.

- Коммерсант без специального разрешения разместил малотоннажную нефтяную установку на промплощадке в Добрянском муниципальном районе Пермского края, где незаконно производил различные виды горюче-смазочных материалов, которые вв период с 2013 по 2015 год реализовывал покупателям на территории Пермского края, - сообщили в краевой прокуратуре. – При этом он являлся коммерческим директором трех юридических организаций - Регионнефтепродукт», «Капитал-клуб» и «Уральская лизинговая компания».

Сейчас обвинительные материалы переданы в суд. Бизнесмен обвиняется в незаконном предпринимательстве, сопряженном с извлечением дохода в особо крупном размере. Максимальное наказание по этой статье – 6 лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей.