2018-07-31T18:09:21+03:00
Общество

В Прикамье прокуратура запретила платить работникам менее 11 тысяч рублей

За выплату зарплаты меньше региональной «минималки» завели дело на «Теплоэнерго»
Андрей МАТЛИН
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Работодатели не всегда читают внимательно Трудовой кодекс.Работодатели не всегда читают внимательно Трудовой кодекс.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В краевой прокуратуре сообщили о том, что в Пермском крае удалось установить факт, когда трем работникам муниципального предприятия платили меньше 11 тысяч рублей в месяц.

- Прокуратура Кишертского района Пермского края провела проверку соблюдения трудового законодательства в муниципальном унитарном предприятии «Теплоэнерго», - сообщили в этом надзорном ведомстве. - Выявлено, что трем работникам предприятия заработная плата за май 2018 года выплачена менее, чем установленный в Пермском крае минимальный размер оплаты труда в размере 11 тысяч 163 рублей. В отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении, которое направлено для рассмотрения в Государственную инспекцию труда в Пермском крае.

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