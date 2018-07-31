В Перми на Протон-ПМ» до конца года прекратят выпуск двигателей для тяжелых ракет «Протон»

31 Июль 17:51 2018-07-31T17:51:13+03:00

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В ракетостроительном научно-производственном объединении сообщили о том, что в этом году пермскому предприятию «Протон-ПМ» закажут последние двигатели для ракеты тяжелого класса «Протон» и больше их выпускать не будут.

Смогут ли после этого загрузить пермское моторостроительное предприятие заказами и какими именно, - рассказал генеральный директор НПО «Энергомаш» Игорь Арбузов. Его интервью агентству РИА-Новости опубликовали на сайте «Энергомаша».

- Производство двигателей «Протон» будет остановлено в Перми в этом году, - сообщил Игорь Арбузов. - Если не возникнет каких-то новых контрактов на запуски ракет «Протон», со следующего года эти двигатели производиться уже не будут.

По словам Игоря Арбузова, «Протон-ПМ» будет загружен выпуском газотурбинных перекачивающих станций и заказами на ракетные двигатели для ракеты «Ангара».

- Наши мощности позволяют производить до 40 двигателей для ракет семейства «Ангара» в год, то есть необходимое количество для восьми тяжелых ракет «Ангара-А5», - объяснил он. - В этом случае полностью будет загружен и «Протон-ПМ», и «Энергомаш».