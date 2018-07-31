2018-07-31T17:30:10+03:00
Общество

С 1 августа в Перми изменится расписание движения 9 маршрутов общественного транспорта

По-новому будет ходить транспорт на 6 автобусных, 2 троллейбусных и 1 трамвайном маршрутах
Андрей МАТЛИН
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Расписание 6 автобусных маршрутов станет прежним. Фото: архив "КП".Расписание 6 автобусных маршрутов станет прежним. Фото: архив "КП".
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В Пермской дирекции дорожного движения сообщили об изменениях в работе общественного транспорта.

В связи с тем, что ремонт на Коммунальном мосту через Каму закончился, расписание автобусных маршрутов №33, 35, 53 будет восстановлено по прежнему графику, который действовал до начала ремонтных работ, кроме того, на автобусных маршрутах №18, 52 и 74 в течение дня будет скорректировано отправление рейсов, - сообщили в дорождном ведомстве.

На троллейбусном маршруте №8 один рейс будет перенесен по времени – он будет отправляться в 17.08 с остановочного пункта «АО «Велта». Также будет будут скорректированы отправления троллейбусного маршрута №10 в выходные дни с остановочного пункта «микрорайон Парковый» после 20.00.

На трамвайном маршруте №10 в будние дни будет перенесено отправление на 07.00 с остановочного пункта «Школа №107», а также с остановки «улица Максима Горького» на 17.06.

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