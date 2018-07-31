В Перми откроется кризисная квартира для женщин с детьми, которые попали в сложную ситуацию

31 Июль 16:56 2018-07-31T16:56:44+03:00

Они смогут бесплатно жить в квартире, пока не наладят свою жизнь

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В Перми откроется кризисная квартира. Там смогут бесплатно проживать женщины с детьми, которые попали в сложную жизненную ситуацию. Например, если они подверглись жестокому обращению со стороны близких, или им просто негде жить.

- Открытие состоится уже в августе, - сообщили в пресс-службе общественной организации «Территория семьи». - А также в нашем комплексном семейном центре, который находится на улице Елькина, 45, откроется коворкинг-центр для мам, у которых нет времени и места, чтобы работать. Женщины, обратившиеся в центр, смогут воспользоваться рабочим местом для поиска работы, получения информации или удаленной работы, оставив ребенка в комнате кратковременного пребывания детей под присмотром воспитателя.

Также в центре оборудуют библиотеку с подбором правовой информации и методичек для самообразования мам.

-Если у вас есть вопросы, вы хотите помочь нам сделать жизнь матерей с детьми лучше или сами нуждаетесь в помощи, звоните по телефону 202-22-52, - добавили в «Территории семьи».