2018-07-31T15:20:31+03:00
Общество

В Перми с 4 августа на улице Уральской будет закрыто движение транспорта

Запустить трамвайное движение планируется с начала сентября
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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4 августа будет полностью прекращено движение транспорта на улице от улицы Крупской до улицы Розалии Землячки. Для проезда сохранится участок дороги на перекрестке улицы Уральской и улицы Братьев Вагановых.

Напомним, что подрядная организация ООО «ДСТ-Строй» приступила к капитальному ремонту улицы Уральской с 1 июля. Капремонт улицы Уральской включает комплекс работ: переустройство инженерных коммуникаций – водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения, замену системы наружного освещения, линии электроснабжения, устройство ливневой канализации, замену асфальтобетонного покрытия.

Кроме того, будут отремонтированы трамвайные пути и заменена контактная сеть. Также запланировано обустройство посадочных площадок на совмещенных трамвайных остановках по аналогии с улицей Ленина.

Запустить трамвайное движение планируется с начала сентября.

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