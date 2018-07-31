Пожарный поезд станции Пермь-Сортировочная принял участие в тушении пожара на территории нефтехимического предприятия

31 Июль 14:52 2018-07-31T14:52:57+03:00

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Пожарный поезд станции Пермь-Сортировочная 26 июля участвовал в тушении пожара повышенной категории сложности (ранг №4) на территории производственно-коммерческой базы «Нефтехимик» в Кировском районе краевого центра: благодаря бесперебойной подаче 122 тонн воды было обеспечено своевременное тушение возгорания.

Всего с начала 2018 года пожарные поезда, дислоцированные в Пермском регионе Свердловской железной дороги, 22 раза привлекались к работам по ликвидации возгораний и аварийных ситуаций. Специализированные составы ОАО «РЖД» оказывали помощь работникам лесоохраны и МЧС. Показательным был случай тушения сухой травы в полосе отвода железной дороги и близ нее на перегоне Шестаки – Парма. Очаг возгорания был обнаружен в труднодоступном лесном массиве, куда гарантированно добраться можно было только по железной дороге. Пожарный поезд станции Кизел, который был привлечен для ликвидации возгораний сухой травы, обеспечил подачу воды к месту тушения на расстоянии 120 метров от железнодорожной насыпи.

Напомним, на крупных станциях Пермского региона СвЖД дислоцируется пять пожарных поездов. Все они аттестованы как аварийно-спасательные формирования постоянной готовности для проведения неотложных работ в чрезвычайных ситуациях на объектах инфраструктуры ОАО «РЖД», а также на других объектах по запросу МЧС России. Кроме традиционных средств пожаротушения они имеют аварийно-спасательное оборудование, позволяющее осуществлять перекачку легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также нейтрализацию опасных грузов. В составе поезда может быть до трех цистерн с водой (180 тонн). Также все пожарные поезда обеспечены неснижаемым запасом ГСМ и продуктов питания на трое суток работы. Для освещения места работ в ночное время имеются стационарные и переносные прожекторы.