2018-07-31T13:49:48+03:00
Происшествия

Должница из Пермского края выплатила более 4 миллионов рублей, чтобы улететь в Рим

Она не хотела покрывать задолженность по аренде помещений
Елена КОНОВА
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: архив "КП"
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Судебные приставы Прикамья взыскали огромный долг с местной жительницы. Она арендовала помещения на 4,5 миллиона рублей, но не оплатила их.

- Действий, направленных на погашение немалой суммы долга, женщина не предпринимала, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Пермскому краю. - Судебный пристав-исполнитель направил запросы в регистрирующие органы и кредитные организации, чтобы установить имущество, на которое можно было бы обратить взыскание, а также получить сведения о состоянии расчетных счетов, открытых на имя неплательщицы.

И, конечно, должнице запретили покидать Россию. А она как раз хотела отправиться в путешествие в Рим. Поэтому женщине ничего не оставалось, как выплатить задолженность в полном размере.

Ранее мы писали о том, что в Пермском крае должница опубликовала в соцсетях пост, где приглашала на свою свадьбу. Судебные приставы пришли к ней домой в самый разгар подготовки к торжеству и застали должницу врасплох. Неплательщица сообщила, что она сейчас сидит без работы и ее содержит будущий муж, поэтому оплатить долг она не может.

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