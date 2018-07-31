2018-07-31T15:59:53+03:00
Происшествия

Наркокурьеров, которые везли наркотики в Пермь, задержали в Казани

У граждан из ближнего зарубежья обнаружили 10 кг синтетических веществ
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В Казани на пропускном пункте «Малиновка» на 777 км трассы Москва-Уфа была остановлена иномарка с двумя пассажирами – гражданами страны ближнего зарубежья 46 и 47 лет, проживающими в Москве. В ходе досмотра у них было обнаружено 10 кг синтетических наркотиков.

Задержанные пояснили, что наркотики они получили от неизвестных лиц, с которыми познакомились в интернете. В дальнейшем планировалось распространить наркотики через тайники-закладки в Перми, Казани, Самаре и Челябинске.

Главным следственным управлением МВД Татарстана возбуждено уголовное дело. Решением суда в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее мы писали, что бывшего замминистра здравоохранения Прикамья оштрафовали за мошенничество. Его приговорили к штрафу в размере 450 тысяч рублей. Все деньги, полученные незаконным путем, были возмещены экс-чиновником в полном объеме еще до начала суда.

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