В Березниках трое мигрантов насмерть избили 23-летнего мужчину

31 Июль 11:01 2018-07-31T11:01:41+03:00

Больше года они скрывались, но были задержаны и осуждены

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В августе 2016 года в пансионате «Уральское раздолье» в Усольском районе ночью трое граждан среднеазиатского государства повздорили по незначительному поводу с 23-летним жителем Березников. Мигранты жестоко избили его. От полученных травм мужчина скончался.

Только спустя год полицейским удалось задержать преступников. На время следствия они были помещены под стражу. Уголовное дело было передано в суд, который признал мужчин виновными и назначил им наказание в виде лишения свободы на 9 лет каждому с с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу, сообщили в краевом следственном комитете.

Ранее мы писали, что житель Пермского края убил свою жену, потому что она хотела с ним развестись. 40-летний мужчина с горя напился, а затем пришел к жене на работу на молочно-товарную ферму, расположенную в селе Ленск.-В помещении фермы он нанес женщине удары ножом, от которых женщина скончалась.