2018-07-31T10:48:24+03:00
Происшествия

В Перми из горящей квартиры вынесли 2-летнюю девочку

Малышка не пострадала
Елена КОНОВА
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: архив "КП"
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Утром 27 июля в девятиэтажке на улице Ветлужская произошел пожар - загорелась квартира на первом этаже. Еще до приезда пожарных очевидец вытащил из помещения 2-летнюю девочку, она не пострадала.

- Когда пожарные прибыли на место, из окна лоджии шел дым, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю. - В квартире горел матрас. Площадь горения составила 0,5 кв. м. На пожаре пострадавших нет. Предварительная причина возникновения загорания – неосторожное обращение с огнем. По факту пожара проводится проверка.

Ранее мы писали о том, что в Перми после пожара на территории предприятия «Нефтехимик» Роспотребнадзором были отобраны пробы воздуха у ближайших жилых домов - был проведен химический анализ атмосферного воздуха на наличие бензола, ксилола, толуола, ацетона, окиси углерода. Проверка показала, что превышения предельно-допустимых концентраций не зафиксировано.

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