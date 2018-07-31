2018-07-31T10:04:14+03:00
Общество

В Пермском крае работают 4 центра проката оборудования для реабилитации инвалидов

Пункты открыты в Перми, Чайковском, Юсьве и Березниках
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В Пермском крае работают 4 бесплатных пункта проката технических средств реабилитации для детей-инвалидов. Технические средства выдаются бесплатно в Перми, Березниках, Чайковском и Юсьве. В краевом центре центр проката работает по адресу ул. Лодыгина, 39, в Чайковском на ул. Декабристов, 5, в Юсьве на ул. Дружбы, 35/1 и в Березниках на ул. Мамина-Сибиряка, 39.

В центрах дети могут взять напрокат инвалидные коляски, костыли для опоры и другое оборудование. За полгода услугами проката воспользовались более 100 человек.

Для получения средств реабилитации необходимы копии и оригиналы следующих документов:

— Заявление о предоставлении ТСР;

— Свидетельство о рождении ребенка (паспорт с 14 лет);

— Справка об установлении инвалидности Заявителя, выданная федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы;

— Документ, подтверждающий нуждаемость в ТСР (ИПР/ИПРА);

— Паспорт.

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