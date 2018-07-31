Житель Пермского края убил свою жену, потому что она хотела с ним развестись

31 Июль 09:48 2018-07-31T09:48:43+03:00

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В начале июня этого года 27-летняя жительница Кунгурского района сообщила своему супругу, что хочет с ним развестись. 40-летний мужчина с горя напился, а затем пришел к жене на работу на молочно-товарную ферму, расположенную в селе Ленск.

- В помещении фермы он нанес женщине множественные удары ножом, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. - От полученных ранений она скончалась на месте. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «убийство». Его уже направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы писали о том, что в Кунгуре под завалами рухнувшей стены заброшенного завода нашли тело мужчины. Днем 30 июля в Кунгуре обрушилось заброшенное здание завода. Об этом в МЧС сообщили очевидцы. Они же и рассказали, что под завалами может находиться мужчина. Его, по предварительной информации, придавило железобетонными конструкциями.