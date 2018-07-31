2018-07-31T07:49:21+03:00
Происшествия

В Перми из КамАЗа на шоссе Космонавтов вытекал бетон прямо на дорогу

Очевидец снял происшествие на видео
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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30 июля около 18 часов на шоссе Космонавтов пермяк Роман Вертинский ехал следом за КамАЗом, из которого на дорогу вытекал бетон. Содержимое кузова периодически вытекало на асфальт. Как известно, свежий бетон быстро застывает и портит дорогу.

- Я ехал за бетономешалкой по шоссе Космонавтов от улицы Леонова до Блюхера, - говорит очевидец. - Дальше я повернул на улицу Плеханова, а он вперед поехал.

Ране мы писали, что в Перми в аварии пострадал ребенок. Внедорожник выехал на встречку, где столкнулся с автофургоном. 29 июля около 13 часов произошла авария на 435 километре трассы М7-Волга. Внедорожник «Фольксваген Туарег» двигался в направлении Перми. 39-летний водитель внедорожника стал совершать обгон, но не убедился в безопасности маневра. На встречной полосе он столкнулся с автомобилем «БАФ Феникс».

Из КамАЗа вытекает бетон на шоссе Космонавтов. Видео: Роман Вертинский.

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