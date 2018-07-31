2018-07-31T07:21:14+03:00
Общество

В пермском аэропорту началась реконструкция перрона

После завершения работ будут установлены телетрапы
Константин КЯКИНЕН
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Instagram Максима РешетниковаInstagram Максима Решетникова
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В пермском аэропорту «Большом Савино» началась реконструкция перрона и рулежных дорожек. Об этом рассказал на своей странице в Instagram губернатор Пермского края Максим Решетников.

После завершения работ в аэропорту появятся долгожданные телетрапы.

– Работы по реконструкции и установке достаточно продолжительные, времени осталось немного, поручил максимально ускориться, - отметил губернатор края.

Напомним, что телетрапы в пермском аэропорту должны появиться через полтора года - не позднее 30 ноября 2019 года. На эти цели выделено почти полмиллиарда рублей.

После окончания всех работ пермяки, наконец, смогут проходить на посадку в самолет по телетрапу - гибкому «рукаву», связывающему самолет со зданием аэровокзала. А до той поры, в течение полутора лет, пассажиров будут, как и сейчас, возить до самолетов на автобусах.

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