2018-07-31T06:57:06+03:00
Общество

DJ Smash опубликовал фото, как он упал с трапа самолета

В Instagram набирает обороты новый флешмоб «Падающие звезды»
Константин КЯКИНЕН
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Instagram DJ SmashInstagram DJ Smash
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Пермский музыкант Андрей Ширман опубликовал на своей страничке в Instagram фотографию, на которой он лежит у трапа самолета. DJ Smash решил таким образом принять участие в набирающем обороты флешмобе «Падающие звезды».

Он передал эстафету своим друзьям - пермской модели Наташе Поли, певцу Тимати, который поддержал его на суде в Перми, а также Егору Криду, Виктории Лопыревой и DJ Vengerov.

Пользователи сети оценили юмор музыканта. «Асфальт резко напал, что лётчик и понять не смог что произошло», «Загадывайте желание: звезда упала», написали поклонники музыканта.

Напомним, что ранее Ленинский суд Перми осудил обидчиков музыканта. Экс-депутат Александр Телепнев и его друг Сергей Ванкевич избили Андрея Ширмана в пермском ночном клубе «Дом культуры». Суд приговорил обоих к двум годам лишения свободы.

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