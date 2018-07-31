2018-07-31T06:28:35+03:00
Общество

В Прикамье работникам СПК «Урал» не выплатили зарплату за июнь

В дело вмешалась Кудымкарская городская прокуратура
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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68 работникам сельскохозяйственного кооператива «Урал» не получили заработную плату за июнь. Задолженность предприятия перед своими сотрудниками составила 428 тысяч рублей.

Кудымкарская городская прокуратура провела проверку и обязала руководство предприятия устранить нарушения трудового законодательства. В мировой суд направлены исковые заявления о выдаче судебных приказов о взыскании заработной платы, сообщили в краевой прокуратуре.

Ранее мы писали, что краевая прокуратура выявила нарушения в работе ГУ МЧС России по Пермскому краю. Претензии связаны с вопросами обеспечения сотрудников ведомства жильем. Недостатки были выявлены в ходе проверки, как руководство регионального МЧС исполняет жилищное законодательство. В итоге были выявлены нарушения при реализации гарантий на обеспечение сотрудников жильем в период с 2016 по 2018 годы.

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