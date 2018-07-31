В Прикамье работникам СПК «Урал» не выплатили зарплату за июнь
68 работникам сельскохозяйственного кооператива «Урал» не получили заработную плату за июнь. Задолженность предприятия перед своими сотрудниками составила 428 тысяч рублей.
Кудымкарская городская прокуратура провела проверку и обязала руководство предприятия устранить нарушения трудового законодательства. В мировой суд направлены исковые заявления о выдаче судебных приказов о взыскании заработной платы, сообщили в краевой прокуратуре.
Ранее мы писали, что краевая прокуратура выявила нарушения в работе ГУ МЧС России по Пермскому краю. Претензии связаны с вопросами обеспечения сотрудников ведомства жильем. Недостатки были выявлены в ходе проверки, как руководство регионального МЧС исполняет жилищное законодательство. В итоге были выявлены нарушения при реализации гарантий на обеспечение сотрудников жильем в период с 2016 по 2018 годы.