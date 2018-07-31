Пермская модель сыграла в голливудском триллере жертву серийного маньяка

31 Июль 06:15 2018-07-31T06:15:54+03:00

фото с личной странички модели в Instagram

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Пермская модель Татьяна Митюшина сыграла в триллере Мэтти Беккермана «Сообщество». Ей досталась роль жертвы маньяка, который безжалостно убивает молодых девушек в студенческом городе.

Кроме всего прочего, фильм рассказывает о жестоких ритуалах приема в закрытое студенческое объединение в одном из отдаленных американских кампусов. По сюжету первокурсницы проходят испытания, которые приводят к гибели девушек. Распутать клубок трагических смертей предстоит местному детективу, цепляющемуся за каждую улику, пишет РИА Новости.

«Я так взволнована, собираюсь скоро показать вам фото с нашей премьеры», — написала Татьяна Митюшина в своем Instagram.

Кроме того, в триллере снялась еще одна российская актриса - Натали Юра. Премьера фильма состоялась 25 июля. На широкие экраны в США картина вышла 27 июля.