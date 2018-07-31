2018-07-31T05:58:05+03:00
Общество

В Перми орудуют лжеволонтеры

Добросовестные благотворительные организации отказываются от сбора денег на улицах
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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Жители Перми часто становятся жертвами так называемых «коробочников» или лжеволонтеров, которые якобы собирают пожертвования в пользу тяжелобольных детей.

- Самые главные потенциальные жертвы - это больные дети, которые не получат деньги, которые люди им якобы направили, - считает Уполномоченный по делам ребенка Светлана Денисова. - Ну и, конечно, жертвы - сами благотворители, они просто отдают деньги в никуда.

Представители благотворительных фондов «Берегиня», «Дедморозим», Пермской краевой общественной организации «Территория семьи», Благотворительной организации «Солнечный круг» считают, что сбор денег на улицах и транспорте никому еще не помогли.

- Мы хотим, чтобы люди, которые жертвуют деньги на улице, понимали, что они просто прощаются с деньгами, никому не помогая, - отметила директор фонда «Берегиня Татьяна Голубаева.

Представитель фонда «Дедморозим» Арина Плюснина при встрече с лжеволонтерами в транспорте порекомендовала обращаться к кондуктору, в полицию: «Сборы на перекрёстках - это ещё и нарушение ПДД».

Детский омбудсмен обратилась к Уполномоченному при Президенте РФ по правам ребенка Анне Кузнецовой с просьбой о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях РФ для установления ответственности за сбор денежных средств на улицах и втранспорте вне организованных благотворительных мероприятий вплоть до приостановления деятельности общественной организации на несколько месяцев.

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