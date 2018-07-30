2018-07-30T21:47:27+03:00
Спорт

Пермский ФК "Звезда" проиграл в матче с командой из Ижевска

Это была третья официальная игра команды
Елена КОНОВА
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Фото из группы ФК "Звезда" "ВКонтакте"Фото из группы ФК "Звезда" "ВКонтакте"
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Пермский футбольный клуб "Звезда" проиграл клубу "Зенит-Ижевск" со счетом 2-3.

В первом тайме мячи в ворота соперника забили Александр Субботин и Ринат Гусейнов. Но во втором тайме футболист Костин получил красную карточку, за что был удален с поля. Гости наверстали упущенное, и забили нам три гола во втором тайме.

- Давайте не забывать, что команда только строится, учится и набивает шишки на ходу, - пишут в официальной группе пермского клуба. - Для многих игроков ПФЛ – новый уровень в карьере. Пока рано делать выводы, это была всего лишь третья официальная игра команды. Главное, что ни одного игрока нельзя упрекнуть в том, что он не боролся, не добежал – все бились за болельщиков. На данном этапе это главное. У этой «Звезды» все впереди. Давайте помогать строить команду вместе. От болельщиков и их поддержки зависит очень многое. Отдельное спасибо тем, кто и сейчас поддержал команду!

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