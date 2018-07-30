Пьяному водителю, виновному в смерти 9-летней девочки в Оханске, грозит до семи лет лишения свободы

30 Июль 15:29 2018-07-30T15:29:20+03:00

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Жуткое ДТП произошло 29 июля в Оханске. 29 июля около 11.30 у дома по ул. Советская водитель "Лифана" не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение. 9-летняя девочка, которая находилась в салоне легковушки, погибла.

- Проведенное медицинское освидетельствование показало, что водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, - сообщили в пресс-службе краевого МВД.

По факту аварии возбуждено уголовное дело. Виновник ДТП задержан и водворен в изолятор временного содержания. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что 29 июля около 13 часов произошла авария на 435 километре трассы М7-Волга. Внедорожник «Фольксваген Туарег» двигался в направлении Перми. 39-летний водитель внедорожника стал совершать обгон, но не убедился в безопасности маневра. На встречной полосе он столкнулся с автомобилем «БАФ Феникс». В ДТП пострадал 65-летний водитель автофургона БАФ и 5-летняя девочка, которая находилась в салоне внедорожника. Мужчина с различными травмами госпитализирован, ребенку назначено амбулаторное лечение.