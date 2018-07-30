2018-07-30T14:59:55+03:00
Общество

В Чайковском многодетный отец задолжал детям 1 миллион 200 тысяч рублей

Суд назначил виновному шесть месяцев обязательных работ
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В Чайковском осужден многодетный отец-алиментщик. 47-летний горе-родитель дважды был женат. От первого брака он имеет двух сыновей, от второго - двух дочерей. Но участвовать в воспитании, а тем более, финансово поддерживать своих детей, он не собирался. В итоге он накопил задолженность по алиментам в 1 миллион 200 тысяч рублей.

Как отметили в службе судебных приставов, он ведет холостяцкий образ жизни, подрабатывает дворником. Кроме того, что он не хочет платить детям, других нарушений закона он не допускал. Судимостей не имеет, на учете у нарколога не состоит. Соседи отзываются о нем положительно.

На первый раз суд приговорил нарушителя к 80 часам обязательных работ, но выводов не сделал. На второй раз ему назначили наказание в виде 6 месяцев обязательных работ. Часть зарплаты пойдет на погашение задолженности.

Кроме того, как отметили в службе судебных приставов, мужчина, осознав, что может лишиться свободы, обещал исправиться.

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