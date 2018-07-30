Работники филиала «ПМУ» повышают квалификацию за счет предприятия

30 Июль 14:57 2018-07-30T14:57:15+03:00

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В среднем за год более 200 сотрудников пермской площадки компании «УРАЛХИМ» проходят обучение в рамках программ профессиональной подготовки и повышения квалификации.

В июле 2018 года обучение прошли 22 работника. Во внутреннем учебном центре вновь принятые работники проходили теоретическую подготовку по программам профессионального обучения «Машинист насосных установок», «Машинист компрессорных установок», «Аппаратчик по приготовлению химреагентов», «Аппаратчик воздухоразделения». Кроме того, пять аппаратчиков цеха погрузки продукции, принятых на строящуюся установку по фасовке микроприллированного карбамида, осваивали теоретические основы профессии «Аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и продукции». Параллельно 13 слесарей прослушали курс лекций и прошли практику по профессиям «Вальцовщик» и «Резчик металла на ножницах и прессах».

Алексей Ярославич, аппаратчик цеха погрузки продукции филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Перми:

- Я окончил Пермский нефтяной колледж, устроился на «ПМУ» в прошлом месяце. Мое образование предполагает несколько другой вид деятельности, здесь на заводе мне дают новую информацию. И эта переподготовка проходит комфортно, так как преподаватели отлично ведут занятия, доходчиво объясняют и есть возможность сразу посмотреть, где находится тот или иной аппарат, как происходит процесс, для чего это нужно.

Филиал «ПМУ» имеет лицензию на образовательную деятельность, которая позволяет осуществлять профессиональную подготовку по 31 рабочей профессии, среди которых как основные - аппаратчик, машинист, слесарь, электромонтер, электрогазосварщик, токарь, так и смежные/вспомогательные - стропальщик, шлифовщик, жестянщик и другие.

Преподавательский состав внутреннего учебного центра включает более 40 специалистов из числа квалифицированных работников предприятия. Для теоретических занятий оборудованы классы. А практические навыки ведения технологического процесса аппаратчики производства аммиака отрабатывают на тренажере с постоянно обновляемым программным обеспечением.

По итогам обучения работники сдают квалификационный или аттестационный экзамен, который принимает комиссия, состоящая из главных и ведущих специалистов, руководителей цехов и подразделений.

Ирина Шаркевич, заместитель директора филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Перми по персоналу:

- С середины 1990-х годов на рынке образовательных услуг, по большому счету, нет предложений по подготовке узких рабочих специалистов для таких производств, как «ПМУ». Поэтому на нашем предприятии более 15 лет ведется целевая профессиональная подготовка работников необходимых профессий. По сути, работодатель взял на себя системную и качественную организацию профессионального обучения по ряду необходимых для производства рабочих профессий.