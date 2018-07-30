2018-07-30T14:32:10+03:00
Происшествия

В Перми осуждена девушка, которая участвовала в обмане 83 пермяков

Она предлагала соискателям работы купить соискателям работы спецодежду и исчезала
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В Перми осуждена 25-летняя девушка - участница организованной группы мошенников. С 2014 по 2017 она предлагала соискателям работы купить спецодежду через Интернет. Якобы, она нужна для приема на работу. Люди соглашались, но в результате оставались и без спецодежды и без работы.

Таким образом, девушка вместе со своими подельниками обманула 83 пермяков. Ущерб от действий мошенников превысил 300 тысяч рублей.

25-летняя мошенница была признана виновной и приговорена к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и штрафу в 300 тысяч рублей. Также судом удовлетворен гражданский иск потерпевших на сумму свыше 300 тысяч рублей.

Не согласившись с приговором, осужденная и адвокат обжаловали его. Судебной коллегией по уголовным делам Пермского краевого суда приговор оставлен без изменения.

Напомним, что ранее приговором Индустриального суда двум мошенникам назначили наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Третий осужденный отправится в колонию на 5 лет.

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