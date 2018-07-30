В Прикамье управляющая компания ответила за сгоревшую квартиру

30 Июль 14:14 2018-07-30T14:14:40+03:00

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В Березниках квартира супругов сгорела по вине управляющей компании. Возгорание произошло из-за неисправной электропроводки.

Пострадавшие направили управляющей компании «Север» требования о возмещении ущерба, но компания оставила их без удовлетворения. Стоимость сгоревшей техники составила более 143 тысяч рублей, а стоимость восстановительного ремонта превысила 250 тысяч рублей. Кроме того, экспертиза причин пожара обошлась супругам почти в 50 тысяч рублей. Поскольку управляющая компания отказывалась компенсировать затраты, погорельцы направили в суд иск, в котором потребовали также взыскать с УК штраф за неисполнение требований в добровольном порядке.

Суд определил, что за доставку энергии до вводно-распределительного устройства отвечает МУП «Губахинские городские электросети», а распределение электроэнергии по квартирам осуществляется управляющей компанией. Поскольку бремя содержания общего имущества многоквартирного дома, в том числе и электропроводки, лежит на управляющей организации, то она должна возместить пострадавшим весь ущерб. Кроме того, с УК был еще взыскан ущерб в 196 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе краевого суда.