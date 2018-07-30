2018-07-30T14:01:44+03:00
Происшествия

В Перми задержали парочку, которая ограбила ломбард

По факту грабежа возбуждено уголовное дело
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В Перми в полицию позвонила продавец ломбарда. Она рассказала, что днем в приемный пункт пришли мужчина и девушка. Они подошли к витрине и попросили показать золотую цепочку с подвеской. Продавец передала им украшения. Они взяли цепочку и выбежали из ломбарда.

Полицейские по горячим следам задержали парочку. Ими оказались 36-летний ранее судимый мужчина и 26-летная девушка. выяснилось, что мужчина совершил мошенничество в одном из ломбардов Ленинского района, сообщили в краевой полиции.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Золотое украшение грабители вернули. Сейчас полицейскими устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

Ранее мы писали, что в Прикамье женщина обворовывала пенсионеров, представляясь работником почты. Она предлагала им оформить прибавку к пенсии. Когда они уходили из комнаты, женщина брала деньги и исчезала.

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