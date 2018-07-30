В Прикамье произошло обрушение здания на бывшем ремонтном заводе в Кунгуре

30 Июль 13:46 2018-07-30T13:47:50+03:00

Кинологи с собаками под завалами место, где может находиться человек

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30 июля в 14.18 Кунгуре обрушилось заброшенное здание бывшего ремонтно-механического завода. Под завалами находится человек.

Как сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю, привлеченные кинологи с собаками отыскали место, где под завалами может находиться человек. Его, по предварительной информации, придавило железобетонными конструкциями. Сейчас на место ЧП прибыла специализированная техника, при помощи которой будут разбирать завалы. Кроме того, работают полиция, пожарные, скорая помощь и другие службы.

В Кунгуре проходит заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Как мы писали ранее, в Перми после пожара на территории предприятия «Нефтехимик» на ул. Щигровской, 13 Роспотребнадзором были отобраны пробы воздуха у ближайших жилых домов. Проверка показала, что превышения предельно-допустимых концентраций не зафиксировано.