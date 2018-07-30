2018-07-30T15:22:37+03:00
Происшествия

В Прикамье нашли мертвым мужчину, который ушел от друзей во время сплава

По предварительной информации, он утонул
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

Поиски 42-летнего Александра Шишкина, который 20 июля ушел со сплава в Чусовском районе, завершены. По предварительной информации, он утонул. В краевой полиции подтвердили информацию, что мужчина найден мертвым.

20 июля Александр отправился на сплав вместе с друзьями. Утром в 10 часов он ушел и никому ничего не сказал. В 15 часов звонил родственнику, просил забрать его в деревне Казаево, после этого о нем ничего не было известно. Друзья отмечали, что мужчина накануне исчезновения ходил в подавленном состоянии и хотел вернуться домой. Накануне он поругался с женой и находился не в своей тарелке.

Ранее мы писали, что двое пермяков едва не утонули, пытаясь переплыть Мотовилихинский пруд. Доплыв до середины водоема, они поняли, что не рассчитали свои силы и до берега самостоятельно не доберутся. Несознательные купальщики начали кричать и звать на помощь. Тонущих горожан вытащили из воды спасатели городской службы спасения.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Перми Академия игровых видов спорта будет базироваться на стадионе «Звезда»
В Прикамье собирают деньги на похороны 18-летней девушки, в убийстве которой подозревают мать
Авиакомпания «Победа» открыла продажу билетов из Перми в Тбилиси
Пермяка постоянно оскорбляла бывшая теща, и он устроил дома резню
В Прикамье семейный тиран постоянно избивал свою гражданскую жену
61-летний пьяный дебошир набросился с кулаками на полицейских в пермском аэропорту
Жительницу Прикамья задержали по подозрению в убийстве 18-летней дочери
Полицейские и общественники обнаружили в Перми ларек с контрафактным алкоголем
В Перми трехлетнюю девочку на самокате сбил грузовик
В Свердловском районе Перми отремонтировали 88 остановок
В Перми нашли тело 15-летнего мальчика, утонувшего в Заозерье
На севере Прикамья осужден водитель, который насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП
В Прикамье прохожие помогли задержать грабителя пенсионеров
Житель Пермского края украл у любимой украшения на 300 тысяч рублей
Прикамские аграрии получат допсредства на приобретение дизельного топлива
В Перми в отделение Сбербанка проникли неизвестные