В Прикамье нашли мертвым мужчину, который ушел от друзей во время сплава

30 Июль 12:13 2018-07-30T15:22:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Поиски 42-летнего Александра Шишкина, который 20 июля ушел со сплава в Чусовском районе, завершены. По предварительной информации, он утонул. В краевой полиции подтвердили информацию, что мужчина найден мертвым.

20 июля Александр отправился на сплав вместе с друзьями. Утром в 10 часов он ушел и никому ничего не сказал. В 15 часов звонил родственнику, просил забрать его в деревне Казаево, после этого о нем ничего не было известно. Друзья отмечали, что мужчина накануне исчезновения ходил в подавленном состоянии и хотел вернуться домой. Накануне он поругался с женой и находился не в своей тарелке.

Ранее мы писали, что двое пермяков едва не утонули, пытаясь переплыть Мотовилихинский пруд. Доплыв до середины водоема, они поняли, что не рассчитали свои силы и до берега самостоятельно не доберутся. Несознательные купальщики начали кричать и звать на помощь. Тонущих горожан вытащили из воды спасатели городской службы спасения.