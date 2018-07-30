В Усть-Качке врач санатория спас мужчину с колотой раной в груди

30 Июль 11:58 2018-07-30T11:58:20+03:00

Мужчина получил травму на садовом участке и добрался до санатория на попутной машине

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В Прикамье мужчина получил серьезную рану груди на своем садовом участке. Он проткнул себе грудь металлическим предметом. Поймав попутку, мужчина доехал до санатория "Усть-Качка", где ему оказали первую медицинскую помощь. Дачнику вызвали скорую помощь. Причем, как нам рассказали на пермской станции скорой помощи, вызова было два. Сначала поступил звонок от очевидца, затем от охранника санатория.

- Реанимационная машина была на вызове в Юго-Камске, - рассказали нам в скорой помощи. - По двум адресам были отправлены две бригады с разницей в несколько минут. Затем поняли, что пострадавший один. Из-за этого возникла небольшая заминка, машины не знали по какому адресу ехать.

Через 30 минут бригада медиков прибыла на место. Мужчина находился в сознании. Его доставили в стабильном состоянии в краевую клиническую больницу.