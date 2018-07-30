В Кунгуре в квартиру женщины заползла змея

30 Июль 09:46 2018-07-30T09:55:56+03:00

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В Кунгуре в квартиру по улице Ириловская Набережная заползла змея. Испуганная хозяйка квартиры позвонила в единую дежурно-диспетчерскую службу и сообщила, что по квартире ползает змея, похожая на ужа.

К женщине приехали специалисты Кунгурской городской службы спасения. Пожилая женщина рассказала, что она закрыла змею на кухне. На крик женщины прибежали соседи. Она сказала, что змея заползла в холодильник. Спасатели осмотрели все помещение, но змею в квартире они не обнаружили. Женщине посоветовали быть осторожнее и внимательно смотреть под ноги. В случае обнаружения змеи, звонить спасателям.

Ранее мы писали, что 29 июля в Кунгуре собака упала в погреб на улице Степана Разина. Местные жители позвонили в Единую дежурно-диспетчерскую службу города. Прибывшие спасатели извлекли бедное животное при помощи специального снаряжения и пели. После этого собаку отпустили на волю.

Также пермские спасатели помогли таксе, которая провалилась в трещину между домом и асфальтом на улице Фонтанная. Чтобы достать собаку, спасателям пришлось немного сломать асфальт с помощью специального оборудования. Такса очень волновалась, когда ее поднимали на поверхность.