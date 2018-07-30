В Прикамье женщина обворовывала пенсионеров, представляясь работником почты

30 Июль 09:24 2018-07-30T09:24:36+03:00

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В Губахе задержана 34-летняя ранее неоднократно судимая женщина, которая обманывала и обворовывала пенсионеров.

В апреле она пришла домой к 77-летнему пенсионеру. Представилась работником почты и предложила ему получить прибавку к пенсии. Затем сказала пожилому мужчине, что для оформления новой пенсии нужны документы и определенная сумма денег. Когда пенсионер пошел за документами в другую комнату, она взяла со стола 16 тысяч рублей и покинула дом.

Через несколько дней она пожаловала в гости к 83-летнему мужчине. Там она рассказала ту же "легенду". Доверчивый пенсионер сам передал мошеннице 7 тысяч рублей. А когда пенсионер ушел за документами в другую комнату, взяла со стола еще 4 тысячи.

Полицейские нашли и задержали мошенницу. Женщина предстанет перед судом., сообщили в краевой полиции.