2018-07-30T07:43:27+03:00
Происшествия

В Перми в аварии пострадал ребенок

Внедорожник выехал на встречку, где столкнулся с автофургоном
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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29 июля около 13 часов произошла авария на 435 километре трассы М7-Волга. Внедорожник «Фольксваген Туарег» двигался в направлении Перми. 39-летний водитель внедорожника стал совершать обгон, но не убедился в безопасности маневра. На встречной полосе он столкнулся с автомобилем «БАФ Феникс».

В ДТП пострадал 65-летний водитель автофургона БАФ и 5-летняя девочка, которая находилась в салоне внедорожника. Мужчина с различными травмами госпитализирован, ребенку назначено амбулаторное лечение. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства аварии, сообщили в краевой полиции.

Напомним, что 29 июля в 12.15 произошло дорожно-транспортное происшествие в Оханске. На улице Советской водитель Лифана не справился с управлением и вылетел в кювет. Автомобиль перевернулся. В ДТП погибла 9-летняя девочка, которая не была пристегнута ремнями безопасности.

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