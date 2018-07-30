2018-07-30T06:43:58+03:00
Происшествия

В Прикамье спасатели достали собаку из погреба

Животное вытащили и отпустили
Константин КЯКИНЕН
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фото: Кунгурская городская служба спасенияфото: Кунгурская городская служба спасения
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29 июля в Кунгуре собака упала в погреб на улице Степана Разина. Местные жители позвонили в Единую дежурно-диспетчерскую службу города.

Прибывшие спасатели извлекли бедное животное при помощи специального снаряжения и пели. После этого собаку отпустили на волю.

Ранее мы писали, что пермские спасатели помогли таксе, которая провалилась в трещину между домом и асфальтом. Сотрудникам городской службы спасения поступил звонок от жителей Мотовилихинского района. Они сообщили, что в трещину между асфальтом и пятиэтажкой на улице Фонтанная провалилась такса.Чтобы достать собаку, спасателям пришлось немного сломать асфальт с помощью специального оборудования. Такса очень волновалась, когда ее поднимали на поверхность.

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