В Прикамье спасатели достали собаку из погреба

30 Июль 06:43 2018-07-30T06:43:58+03:00

Изменить размер текста: A A

29 июля в Кунгуре собака упала в погреб на улице Степана Разина. Местные жители позвонили в Единую дежурно-диспетчерскую службу города.

Прибывшие спасатели извлекли бедное животное при помощи специального снаряжения и пели. После этого собаку отпустили на волю.

Ранее мы писали, что пермские спасатели помогли таксе, которая провалилась в трещину между домом и асфальтом. Сотрудникам городской службы спасения поступил звонок от жителей Мотовилихинского района. Они сообщили, что в трещину между асфальтом и пятиэтажкой на улице Фонтанная провалилась такса.Чтобы достать собаку, спасателям пришлось немного сломать асфальт с помощью специального оборудования. Такса очень волновалась, когда ее поднимали на поверхность.