2018-07-30T09:05:13+03:00
Происшествия

В Пермском крае в ДТП погибла 9-летняя девочка

По предварительной информации, ребенок не был пристегнут
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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29 июля в 12.15 произошло дорожно-транспортное происшествие в Оханске, сообщили в пресс-службе краевого МЧС. На улице Советской водитель Лифана не справился с управлением и вылетел в кювет. Автомобиль перевернулся.

В ДТП погибла 9-летняя девочка, которая не была пристегнута ремнями безопасности. По предварительной информации, водитель иномарки был пьян. Сейчас полиция проводит проверку.

Ранее мы писали, что на трассе Пермь - Березники столкнулись пять машин, погибли три человека. Участниками ДТП стали три легковушки и две фуры, раненых доставили в больницу. По предварительной информации, автомобиль "Форд Фокус", водитель которого не справился с управлением, вынесло на полосу встречного движения. Легковушка врезалась в другую иномарку той же марки, которую откинуло на третью машину. Также участниками ДТП стали два грузовых автомобиля. В пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю сообщили о трех погибших и двух пострадавших. Как сообщают очевидцы трагедии, все они ехали в автомобилях "Форд".

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