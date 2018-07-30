В Кунгуре спасатели достали тело мужчины из Сылвы

30 Июль 05:59 2018-07-30T05:59:21+03:00

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29 июля в Единую дежурно-диспетчерскую службу позвонили местные жители и сообщили, что в реке Сылва напротив дома №152 по улице 9 Января увидели в воде силуэт человека. На место происшествия выехала группа оперативного реагирования Кунгура.

Они поплыли на лодке к месту, где люди видели человека и извлекли из воды тело мужчины. утопленнику на вид около 50-60 лет. Тело передано сотрудникам полиции. которые начали проверку по факту гибели человека.

Ранее мы писали, что двое пермяков едва не утонули, пытаясь переплыть Мотовилихинский пруд. Мужчин спасли сотрудники городской службы спасения. Выяснив, что доплыв до середины, купальщики поняли, что не рассчитали свои силы и до берега самостоятельно не доберутся. Они начали кричать и звать на помощь.