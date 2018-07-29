2018-07-29T21:00:26+03:00
Общество

В Гремячинском районе восстановили электроснабжение, которое пропало из-за аварии

Под отключение попадали 24 социально важных объекта
Елена КОНОВА
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: архив "КП"
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В Гремячинском районе восстановили электроснабжение. Напомним, утром из-за аварии в пяти населенных пунктах пропало электроснабжение. В частности, без света остались Гремячинск, поселок Юбилейный, поселок Безгодово, село Усьва, поселок Шумихинский.

- Всего под отключение попадали 606 домов, 24 социально значимых объекта, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю. – Электроснабжение восстановлено энергетиками.

Ранее мы писали о том, что в Прикамье жители деревни 16 лет жили без электричества. 16 лет назад неизвестные украли провода, которые обеспечивали электричеством небольшую деревню Трубино Стряпунинского сельского поселения Краснокамского района. С тех пор жители населенного пункта остались без света. Сейчас в деревне постоянно проживает шесть жителей. Чиновники из администрации Стряпунинского сельского поселения не спешили восстанавливать электроснабжение, мотивируя это тем, что в бюджете нет денег.

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