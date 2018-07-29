В Перми взорвался и задымился гироскутер, на котором ехал ребенок

29 Июль 14:45 2018-07-29T20:42:57+03:00

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- Представляете, что у него с гироскутером произошло, - говорит девушка за кадром и снимает на видео взорвавшийся «транспорт». - Сын, не плачь, я тебе куплю новый.

Пользователи соцсетей бурно обсуждают видео, которые выложили в паблике «Пермь Активная». Судя по кадрам, на гироскутере у Театра-Театра катался маленький ребенок. В какой-то момент транспортное средство взорвалось. Мальчик очень испугался и заплакал.

- Я не удивлюсь, что гиро перегрелся под солнцем, распух и туда попадала влага. Отсюда и возгорание, - пишет в комментариях молодой человек.

- Хорошо, что ребенок не пострадал, как и окружающие люди! - комментирует пользователь соцсетей.

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